Documentaire brengt Ghanese bondsvoorzitter in nauwe schoentjes

De voorzitter van de Ghanese voetbalbond is betrokken geweest bij verschillende corruptiepraktijken. Er zou daarbij sprake zijn van miljoenen dollars aan smeergeld. Dat is aan het licht gebracht door de documentaire ‘Number 12’, die woensdag werd voorgesteld in de Ghanese hoofdstad Accra.

Bondsvoorzitter Kwesi Nyantakyi trapte in de val van enkele onderzoeksjournalisten die zich voordeden als potentiële ‘investeerders’. In de documentaire is onder meer te zien hoe Nyantakyi hen voorstelt hem 11 miljoen dollar te betalen zodat ze makkelijker toegang zouden krijgen tot sleutelfiguren in de Ghanese regering, om zo belangrijke contracten binnen te halen. Verder zijn ook meerdere bestuurders van de bond en scheidsrechters gefilmd die smeergeld ontvangen om de selectie van spelers te beïnvloeden of de afloop van wedstrijden in de hoogste afdeling te manipuleren.

Eind mei opende de Ghanese politie een onderzoek naar de corruptiebeschuldigingen aan het adres van Nyantakyi. Dat gebeurde op bevel van president Nana Akufo-Addo, op de hoogte van het journalistieke onderzoek. Nyantakyi zou immers de naam van de president frauduleus hebben misbruikt om potentiële investeerders te verleiden geld in bepaalde projecten te steken. Nyantakyi werd ondervraagd en vervolgens vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

(belga)