“Liefst 90.000 fouten met medicatie vermeden”

HasseltMedEye, een nieuw systeem dat medicatie scant op grootte, kleur, vorm en dikte, heeft de voorbije twee jaar in zeven Nederlandse ziekenhuizen bijna 90.000 fouten met geneesmiddelen kunnen vermijden. Dat blijkt uit een evaluatie van de IJslands-Nederlandse producent die zich nu richt op de Belgische markt. “Alle voorbereidingen zijn getroffen, geïnteresseerde Belgische ziekenhuizen kunnen het systeem al over enkele weken gebruiken”, klinkt het. In het UZ Leuven is men echter minder overtuigd om met het bedrijf in zee te gaan.