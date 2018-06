Chinese invoerzwendel kost Europa 2,7 miljard

BrusselDe Europese fraudejagers van Olaf ontmaskerden vorig jaar voor meer dan drie miljard gesjoemel met Europees geld, fondsen of gederfde inkomsten. Vijf keer meer dan het jaar daarvoor. De belangrijkste vangst (2,7 miljard) was een jarenlange zwendel door invoerders van Chinese kleding die Britse doaunerechten ontdoken door hun spullen te laag te prijzen. Met de Brexit in zicht duiken landen als Griekenland en Hongarije op als schakels in een nieuwe frauderoute.