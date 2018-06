Nu de reeksindeling een feit is, blijkt dat er in extremis nog een nieuwe ploeg het levenslicht ziet: Inter Hasselt. Toch is het nog niet officieel dat ze van start gaat, vermits ze nog geen stamnummer toegewezen kreeg. “Maar we stellen alles in het werk om dat in orde te krijgen”, zegt voorzitster Jolien Hanssens.