Hoe langer voor het scherm, hoe zwaarder

DIEPENBEEKKinderen hebben meer kans om te zwaar te zijn wanneer ze veel tijd doorbrengen op tablets, computers of tv. De studie met Limburgse kinderen van UHasselt heeft nog een opvallender resultaat opgeleverd. Bij kinderen met wekelijks meer dan tien uur schermtijd treedt er al een verandering op in de cellen van hun jonge lichaam. Die celverandering houdt op latere leeftijd een mogelijk risico in op ziekten als diabetes en aderverkalking.