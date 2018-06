Rode Duivels boeken klinkende zege tegen Egypte

De Rode Duivels hebben een logische 3-0 zege gepakt in de oefenmatch tegen Egypte. Echt overtuigen deden onze nationale elf wel nog niet met het oog op het WK. Daarvoor werd er te veel geteerd op de flitsen van Eden Hazard en zakte het tempo veel te drastisch in na rust. Gelukkig hadden de Egyptenaren geen Mohamed Salah bij om van de geboden ruimte te profiteren.

Iets bewijzen tegen een sterke defensie, dat was het plan van Roberto Martinez voor de oefenmatch tegen Egypte, dat ook zal aantreden op het WK. Dus koos de Spanjaard gewoon voor zijn sterkste elf, met de weer fitte Axel Witsel in het team. Op één positie na: Laurent Ciman mocht centraal achterin de geblesseerde Vincent Kompany vervangen. Bij de bezoekers stond er met Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny maar één echte vedette in de ploeg - superster Mohamed Salah is nog steeds niet fit na de blessure die hij opliep in de Champions League-finale.

Er was nog niet eens een minuut gespeeld of België hield de adem al in. Egyptenaar Tarek Hamsid ging met hoog geheven geheven voet door op Eden Hazard ter hoogte van de middenlijn. Gelukkig kon de kapitein van de Rode Duivels recht krabbelen. Enkele minuten later was het aan Yannick Carrasco om onder de zoden gestopt te worden. Bondscoach Roberto Martinez keek stampvoetend toe. Egypte had duidelijk niet veel zin vrienden te maken in deze vriendenmatch.

Hazard maakt het verschil

Gelukkig kon er ook nog gevoetbald worden. De Bruyne zette scherp voor, Yannick Carrasco kwam aan de tweede paal net tekort. Aan de overkant buitten de Egyptenaren een onoplettendheid van Ciman bijna uit. Marwan Mohsen dook in de rug van de kale verdediger op, maar kreeg zijn hoofd niet goed tegen de bal. De Belgische verdediging had toch stevig wat moeite met de tegenstoten van de bezoekers.

Foto: BELGA

Halfweg de eerste helft kwam de beste ploeg toch op voorsprong. Eerst trapte Romelu Lukaku vanop enkele meters van doel nog naast op een prima voorzet van Dries Mertens, maar enkele minuten later was het toch raak. Eden Hazard had er zin in en ging op wandel, de 45-jarige Egyptische doelman Essam Elhadary kon zijn schot alleen nog in de loop van Lukaku duwen. Die twijfelde niet: 1-0.

Hazard was veruit de gevaarlijkste man bij de Rode Duivels en bekroonde dat even voor rust met de 2-0. Carrasco leek op links de bal kwijt te zijn aan Ahmed Fathy, maar die gaf hem zomaar weer terug. Dankuwel, zei Carrasco, en de winger legde de bal panklaar voor zijn kapitein.

Wissels halen tempo uit match

Na rust mochten vier nieuwe spelers zich bewijzen: aanvalstrio Lukaku-Hazard-Mertens mocht beschikken en ook Axel Witsel bleef in de kleedkamer. Michy Batshuayi, Adnan Januzaj, Nacer Chadli en Marouane Fellaini kwamen in hun plek. De vierdubbele wissel haalde het ritme compleet uit het spel. België had de bal nog wel, maar speelde te traag om tot kansen te komen. Op het uur kwam er zowaar bijna wat uit de lucht gevallen voor de bezoekers. De ingevallen ex-Anderlechtenaar Mahmoud Trezeguet kreeg de bal met een gelukje mee en kon vanuit een scherpe hoek trappen. Zijn zwakke schot werd al bij al nog makkelijk gepakt door Thibaut Courtois.

De Belgen speelden meer breed en achteruit dan vooruit en het was wachten op Trezeguet voor nog eens wat opwinding. Bij zijn terugkeer naar Brussel lanceerde hij Ramadan Sobhi in de rug van Yannick Carrasco. Gelukkig voor onze linkerflankspeler talmde de Egyptenaar wel erg lang en kon Carrasco zo nog terugkomen.

Avondwandeling bij zomerweer

Het inspireerde de Rode Duivels om eindelijk eens uit hun luie zetel te komen: Nacer Chadli vond de ruimte op links, de vrijstaande Thomas Meunier timede zijn volley hopeloos verkeerd. Even later zag Carrasco een zwak schotje door het gegrabbel van doelman El-Hadary nog bijna in doel rollen. Januzaj slaagde er heel eventjes in te versnellen. Zijn afgeblokte schot werd door Michy Batshuayi bijna in doel verlengd.

Foto: AP

Martinez was nog zo vriendelijk ook Thorgan Hazard en Dedryck Boyata nog te laten genieten van een avondwandeling in het Brusselse zomerweer. Zij zagen zowaar toch nog een versnelling: Michy Batshuayi haalde de achterlijn en legde de bal klaar voor Marouane Fellaini, die de 3-0 eindstand op het bord zette. Meer dan een zege op automatische piloot zou het echter niet zijn voor de Belgen. Overtuigen of zieltjes winnen was niet zo nodig. Laten we hopen dat de Rode Duivels dat bewaren voor wanneer het echt moet.

Komende maandag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion hun laatste oefenmatch voordat ze afzakken naar het WK. Dan is Costa Rica de tegenstander.