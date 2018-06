Man stopt meisje (6) in kofferbak en rijdt weg

In Weert is woensdagavond een meisje van 6 korte tijd ontvoerd geweest.

Het meisje was buiten aan het spelen aan de Maastrichtstraat toen rond 20:00 uur een witte Volkswagen Golf stopte.

Volgens getuigen sprak de bestuurder het meisje aan en vroeg haar om in de auto te stappen. Toen het kind dit niet deed, werd ze opgepakt en in de kofferbak van de auto gezet.

Vervolgens ging de auto er vandoor. Volgens de politie was de kofferbak niet goed afgesloten waardoor een ooggetuige het meisje zag zitten.

Getuigen

Niet veel later is het meisje aan de Nedermaaslaan vrijgelaten. De politie kon niet zeggen of het kind is ontsnapt of dat de bestuurder het meisje vrijwillig heeft laten gaan. Van het voertuig en de bestuurder, een licht getinte man, ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op die mogelijk iets gezien hebben zich te melden.