Amerikaanse voetbalploeg wil heropbouwen met nieuwe manager

Oud-international Earnie Stewart, die 101 caps achter zijn naam heeft, wordt algemeen manager van de nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten. Het is een eerste stap in de wederopbouw van ‘Team USA’, dat er niet in slaagde zich voor het WK in Rusland te plaatsen.

De VS speelden op het WK in Brazilië nog een memorabele partij tegen de Rode Duivels, maar zijn er straks in Rusland dus niet bij. Dat vroeg om verandering. “Het is een belangrijke eerste stap in de transformatie van onze federatie, die ik heb aangekondigd na mijn verkiezing in april”, zei Carlos Cordeiro, voorzitter van US Soccer.

Cordeiro heeft veel vertrouwen in Stewart, die een nieuw gecreëerde post gaat bekleden, en als speler vooral in Nederland actief was. Hij kwam er uit voor VVV Venlo en Willem II. De voorbije jaren was hij sportief directeur bij Philadelphia, in de Major League Soccer. “Hij zit al 30 jaar in het profvoetbal en weet beter dan wie ook wat het betekent om de VS te vertegenwoordigen. Hij heeft bovendien altijd gefocust op de ontwikkeling van jongeren.”

De eerste opdracht van Stewart wordt het aanduiden van een nieuwe bondscoach. Bruce Arena gaf zijn ontslag na de verrassende uitschakeling in de WK-kwalificaties.