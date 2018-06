Neuville begint als WK-leider aan Rally van Sardinië

Donderdagavond start de Rally van Sardinië met een korte klassementsrit van twee kilometer. Na zes WRC-manches leidt Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) in de WK-tussenstand. Neuville heeft een voorsprong van 19 punten op Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt op de derde plaats.

Met de Rally van Sardinië is het WK halfweg. Na de rally’s van Argentinië en Portugal is de Rally van Sardinië de derde gravelrally op rij. In vergelijking met Portugal is het Italiaanse gravel veeleisender voor de banden, zeker bij de tweede doortocht. De wegen zijn daarenboven zeer smal, waardoor de minste fout fataal kan zijn. Daarnaast speelt ook de hitte een grote rol. De maximale temperatuur ooit gemeten in Sardinië was 35 graden Celsius. Aan de grond vertaalde zich dat naar 50 graden. In de cockpit van de wagen liepen de temperaturen op tot 60 graden. Het komt er voor de rijders op aan om veel te drinken. Een goede fysieke paraatheid is geen overbodige luxe.

Thierry Neuville triomfeerde in 2016 in de Rally van Sardinië. Vorig jaar won Ott Tänak op Sardinië zijn eerste WK-rally. Sébastien Ogier won de Rally van Sardinië, die aan zijn 14e editie toe is, al drie keer. Recordhouder is Sébastien Loeb, met vier zeges. Van Neuville, Tänak en Ogier wordt ook nu verwacht dat ze een hoofdrol zullen vertolken.

Het rallyhoofdkwartier bevindt zich in Alghero, gelegen aan de westkust van Sardinië. Na de superspecial op donderdag krijgen de deelnemers op vrijdag acht ritten voor de wielen geschoven. Op zaterdag moeten de deelnemers vroeg uit de veren voor een lange dag van 146,14 km klassementsritten, waaronder de dubbele doortocht op Monte Lerno, een rit van 28,89 km met daarin Mickey’s Jump. Op zondag worden er vier ritten afgewerkt, goed voor nog eens 42 km. Dat brengt het totaal op 20 ritten, 314,46 competitiekilometers en 1073 km verbindingsritten. De Rally van Sardinië is één van de kortste rally’s van het seizoen.

Sébastien Ogier won dit seizoen al drie rally’s (Monte Carlo, Mexico en Corsica). Ott Tänak was de primus in Argentinië. Thierry Neuville mocht in Zweden en in Portugal het hoogste schavotje op. Ogier haalde de finish niet in Portugal. Door de opgave van de vijfvoudige wereldkampioen boog Neuville in één klap zijn achterstand van 10 punten om tot een voorsprong van 19 punten.

“Je verwacht nooit, zeker niet tegen een rechtstreekse concurrent, om op één event zo’n verschil te maken” zegt Thierry Neuville. “Voor de start van de powerstage in Portugal wist ik dat Ogier op dat moment de vijfde tijd had gereden. Met het jonge geweld dat nog moest passeren, wist ik dat de kans reëel was dat hij geen powerstage-punten zou scoren. Ik begon op mijn eigen tempo aan de slotrit. Na 10 bochten had ik een goed gevoel, hebben we dat tempo aangehouden en eindigden we als tweede, wat ons vier extra punten opleverde. In één klap 29 punten scoren was voor ons het maximale wat we konden doen. In twee rally’s hebben we de situatie omgekeerd. Maar laat ons rustig en met de voetjes op de grond blijven. In Sardinië moeten we als eerste de baan op en vegen wij de weg schoon. De daaropvolgende wedstrijd is de Rally van Finland. Hyundai is daar nooit echt competitief geweest.”