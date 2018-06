Panama verliest van Noorwegen in aanloop naar WK

Noorwegen heeft woensdag een oefeninterland in Oslo met 1-0 winnend afgesloten tegen Panama, de WK-tegenstander van de Rode Duivels op maandag 18 juni. Noorwegen is niet geplaatst voor Rusland.

Bij Panama speelde middenvelder José Luis Rodriguez, die voor de beloften van AA Gent uitkomt, de eerste helft. Daarin viel al na vier minuten het enige doelpunt, via Joshua King (Bournemouth). Noorwegen is het nummer 48 op de FIFA-ranking, Panama het nummer 55. Voor Panama was Noorwegen de laatste test voor het WK, maar vertrouwen tanken zat er dus niet in voor de troepen van bondscoach Hernan Dario Gomez. De volgende wedstrijd is al de WK-confrontatie met België in Sotsji.