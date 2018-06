Parket van Limburg bevestigt: duizenden liters chemicaliën in verdachte vrachtwagen aan Pukkelpopweide

Hasselt -

De politie heeft gisteren opnieuw een paar ton drugsafval gevonden. Dit keer in een achtergelaten vrachtwagen op een kleine parking aan de Pukkelpopweide, op het kruispunt van de Kempische Steenweg en Tulpinstraat in Kiewit. Het gaat naar schatting om 6.000 tot 7.000 liter in kleine en grote vaten die stonden in de laadruimte van de truck waaraan valse nummerplaten hingen.