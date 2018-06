Riemstenaren komen nog steeds uit bij Waalse noodcentrale: "Taalkwestie van leven of dood"

Riemst -

In een brief aan minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) klaagt burgemeester Mark Vos (CD&V) over de doorschakeling van noodoproepen in zijn Riemst. Al te vaak komen mensen die in de gemeente naar het noodnummer 112 bellen namelijk terecht bij de Luikse centrale, met alle taalverwarring van dien. “Al tien jaar probeer ik dat op te lossen”, zegt Vos. Jambon erkent het probleem, en heeft een oplossing in de pijplijn. “Via een keuzemenu zullen mensen vanaf 2019 kunnen aangeven welke taal ze spreken”, zegt Jambon.