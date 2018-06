Asteroïde met doorsnee van vijf meter duikt onverwacht op en “komt recht op aarde af”

Een asteroïde van twee tot vijf meter in doorsnee zorgde zaterdag voor een felle lichtflits boven Afrika toen de meteoor in de atmosfeer van de aarde explodeerde. De asteroïde lag op “ramkoers” met onze planeet en werd slechts enkele uren voor de explosie opgemerkt door wetenschappers toen het aan een snelheid van 61.000 kilometer per uur naar beneden duikelde. “Te klein om schade aan te richten”, maar de ontploffing van de meteoor leverde spectaculaire beelden op.

Astronomen hadden slechts enkele uren voordien gezien dat er een asteroïde op weg was naar onze planeet, maar toen explodeerde het gesteente uit de ruimte met een felle lichtflits eens het onze atmosfeer binnendrong. Die explosie was duidelijk te zien boven onder anderen Zuid-Afrika en Botswana, waar mensen toch even verbaasd naar boven tuurden toen de nachtelijke hemel plots fel verlicht werd. “Mijn vader was op weg naar de buurman toen hij de vuurbal opmerkte”, klinkt het bij de persoon die de beelden op YouTube zette. “De beveiligingscamera van de buren had het schouwspel gefilmd.”

Volgens astronomen van NASA zijn hun telescopen niet geschikt om dergelijke “kleine” voorwerpen op te merken en focussen ze zich vooral op de duizenden grotere asteroïden die rond de aarde suizen. “Dit was echter een goede gelegenheid om onze waarschuwingssystemen te testen”, aldus Lindley Johnson, die onze planeet in de gaten houdt bij het Amerikaanse ruimteagentschap. “Het geeft ons vertrouwen dat onze voorspellingen accuraat genoeg zijn om snel te reageren als er echt gevaar dreigt.” Dat was nu niet het geval door de kleine afmetingen van de meteoor, en hoewel de explosie spectaculair leek, was die niet krachtig genoeg om een impact te hebben op de begane grond.