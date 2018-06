Bellen naar andere EU-lidstaat wordt volgend jaar goedkoper

Brussel -

Europa legt de “woekerprijzen” die mobiele operatoren vandaag aanrekenen voor een telefoontje naar andere EU-lidstaten aan banden. Vanaf 15 mei 2019 mag een internationale oproep binnen Europa nog maximum 19 cent per minuut en 6 cent per sms kosten. Consumentenorganisatie BEUC had gehoopt op een gelijkschakeling met binnenlandse gesprekken. “Een internationale oproep kost een operator amper 1,17 cent extra.”