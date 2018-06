De Gendt verlengt contract bij Lotto Soudal

Renner Thomas De Gendt (31) heeft zijn contract bij Lotto Soudal met één jaar verlengd tot eind 2020. Dat meldt de Belgische WorldTour-formatie woensdag.

“De contractverlenging is een teken van waardering voor de prestaties van De Gendt de voorbije jaren”, zo klinkt het in een persbericht. “Sinds de Oost-Vlaming in 2015 naar Lotto Soudal kwam, schonk hij de ploeg met zijn talloze aanvalspogingen naast zes knappe overwinningen ook heel wat publiciteit. Zo behaalde hij al ritzeges in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Dit jaar wist De Gendt al een rit te winnen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië.”

“In principe had ik nog een contract tot eind volgend jaar, maar ik was zelf ook vragende partij om te verlengen”, zo laat De Gendt optekenen. “De zekerheid die ik nu tot eind 2020 heb, geeft me dan ook gemoedsrust. Zo hoef ik me volgend jaar geen zorgen te maken over het al dan niet verkrijgen van een nieuw contract bij Lotto Soudal of een andere ploeg. Ik voel me goed binnen de ploeg. Lotto Soudal laat me vrij in mijn manier van koersen en moedigt die ook aan. Voor mij was het dan ook geen moeilijke beslissing om voor een extra jaar bij te tekenen. Het was niet de vraag of ik zou veranderen van ploeg, maar enkel of het aanpassen van mijn contract al dan niet zou lukken.”

“Ik wil mijn koersstijl van de voorbije drie jaar bij Lotto Soudal zeker aanhouden. In 2016 en 2017 resulteerde dat telkens in twee overwinningen en ook dit jaar won ik reeds twee wedstrijden. Ik heb altijd op een aanvallende manier gekoerst en ben ook veel in beeld geweest. Mijn huidige niveau wil ik minstens nog vijf jaar volhouden. Dat kan je enkel bereiken door er hard voor te werken. De komende jaren zal ik mezelf dan wel opnieuw af en toe een kans gunnen op een overwinning. Als ik daar enkele keren per jaar zou in slagen, ben ik een tevreden man”, besluit De Gendt.

(belga)