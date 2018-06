Martinez wijzigt basisploeg van Rode Duivels slechts op twee plekken voor oefenmatch tegen Egypte

Bondscoach Roberto Martinez start de oefenmatch tegen Egypte met zo goed als zijn sterkst mogelijke team. Centraal achterin komt Laurent Ciman op de plaats van Vincent Kompany. Axel Witsel keert terug uit blessure en neemt zijn plaats op het middenveld weer in. Veel zin om te experimenteren heeft de Spanjaard dus duidelijk niet.

Ciman zit momenteel als 24e man bij de selectie en kan enkel mee naar Rusland moest Kompany finaal toch niet speelklaar geraken. Voor een basisplaats tegen de Egyptenaren lag hij in balans met Leander Dendoncker, Dedryck Boyata kreeg zaterdag al speelminuten tegen Portugal.

Voor de Duivels is het treffen met Egypte de tweede test in deze WK-voorbereidingscampagne, maandag komt Costa Rica nog naar het Koning Boudewijnstadion afgezakt voor de uitwuifwedstrijd. Nadat tegen Portugal de defensieve patronen uitgetest werden en ondanks toch wel heel wat kansen voor de bezoekers de nul gehouden werd, wil de bondscoach tegen de stugge Egyptenaren zien of zijn team een solide verdediging uit verband kan spelen. Een aanvallende test dus en daar zal het bijwijlen kritische thuispubliek tevreden mee zijn, na de toch wel matige vertoning tegen Portugal.

De elf Rode Duivels: Courtois, Ciman, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasaco, E. Hazard, Mertens en R. Lukaku.