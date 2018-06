“Verbrand het shirt van Messi”: opschudding en klacht bij de FIFA door afgelaste oefenmatch

De Israëlische voetbalbond heeft woensdag aangekondigd een klacht te zullen neerleggen bij de FIFA tegen de Palestijnse federatie na de annulering van de vriendschappelijke interland Israël-Argentinië. Volgens de Israëliërs werden er “bedreigingen” uitgesproken aan het adres van de Argentijnse spelers.

“We hebben te maken met een voetbalterreurdaad vanwege de Palestijnse bond en zijn voorzitter. Het gaat om bedreigingen tegen Israëlische voetballers”, zei Rotem Kamer, vicevoorzitter van de Israëlische federatie. “Men zegt aan de Arabische wereld het shirt van Messi te verbranden en men bedreigt de gezinnen van de spelers.”

De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond Jibril Rajoub verklaarde eerder dat de wedstrijd “een politiek duel is dat de fascistische en racistische bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël moet doen vergeten”. Hij riep Arabische en islamitische voetbalfans op shirts en foto’s van Messi te verbranden als de wedstrijd door zou gaan.

“We vinden dat er een rode lijn overschreden is, we kunnen dit niet aanvaarden”, vervolgde Kamer. Bondsvoorzitter Eini Ofer gaf verder aan dat de Israëlische federatie nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de annulering van de oefeninterland. Hij hoopt dat de Argentijnen nog terugkomen op hun beslissing.

Voor Argentinië was de match tegen Israël de laatste oefenpot voor het WK in Rusland. De Zuid-Amerikanen openen hun toernooi op 16 juni tegen IJsland.