Van verbeteringsgesticht en drugssmokkel naar gerespecteerde kunstenaar

Beringen - “Ik heb geleefd als een junk. Nu leef ik in blessuretijd en ben ik blij dat ik ondanks al die capriolen ’s morgens mijn ‘asana’ doe en op mijn handen kan staan. Blij dat ik nog 40 meter diep kan duiken. Zonder perslucht. Blij dat ik elke maand nog twee halve marathons kan lopen. Met mijn verleden zijn dat mirakels. Bijna onmogelijk. Maar het geeft wel aan dat het kan. Al besef ik dat het morgen allemaal weg kan zijn en dat het gedaan is. En als het morgen zou gebeuren, dan zal ik zeggen ‘Thank you’.” Joe Cillen kijkt even naar boven terwijl hij dat laatste zegt. Zijn levensverhaal is als een schelmenroman, maar deze schelm kwam na alle wereldzeeën bevaren te hebben en na enige scha en schande tot inkeer. Hij zwoer alcohol en drugs af en werd een gerespecteerd kunstenaar in Rotterdam.

“Hoi Joe!” “Dag Joe.” “Alles goed, Joe?” Joe Cillen is geen onbekende in zijn buurt. Zijn buurt, dat is het Noordereiland, dat eiland midden in de Nieuwe Maas tussen ...