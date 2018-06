Tim Merlier wint Ruddervoorde Koerse

De 25-jarige Tim Merlier (Veranda’s Willems-Crelan) heeft woensdag de 63ste editie van Ruddervoorde Koerse gewonnen. In de wedstrijd over 172 kilometer haalde Merlier het in een sprint met negen voor zijn teamgenoot Stijn Steels. Nikolas Maes vervolledigde het podium. De na blessure heroptredende Jan Bakelants finishte als negende.

Een kopgroep met negen renners trok de finale in. In de slotkilometer probeerde Jan Bakelants de sprint met dit gezelschap nog te ontlopen, maar hij slaagde daar niet in. Tijdens de daaropvolgende spurt stond er geen maat op Tim Merlier.

“Toch panikeerde ik twee kilometer van de finish even. Ik volgde de Nederlander Abraham en die loste plots even de rol”, zei Merlier na afloop. “Gelukkig kon ik het gat nog dichten en zo stelselmatig naar voren opschuiven in de kopgroep. In de sprint kon ik iedereen achter mij laten, goed voor mijn eerste zege van het seizoen.”

(belga)