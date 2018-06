Groezrock Indoor maakt grootste deel affiche bekend

Hasselt - Groezrock Indoor, het eendaagse alternatief in de Hasseltse Muziekodroom voor het bekende punk- en hardcorefestival, heeft het grootste deel van zijn affiche bekendgemaakt. Onder meer de skapunklegendes Reel Big Fish en de Zweedse hardcoreband Abhinanda zullen op 27 oktober naar Hasselt afzakken.

Naast deze twee grote namen wist de organisatie uit het bakje met punk- en hardcorelegendes ook Down By Law, Iron Reagan en Will Haven te strikken. Zullen ook een hoop teringherrie komen verkopen op de drie podia in de Muziekodroom: Black Peaks, Bleed From Within, Can’t Swim, Cold Ground, Culture Abuse, Lotus, Napoleon, The Dangerous Summer en This Means War. Ook de drie Belgische bands Pas De Chance, Sons en Toxic Shock krijgen een plaatsje op de affiche.

In totaal zullen er 1.350 tickets beschikbaar zijn voor de festivaldag in de Muziekodroom. Festivalgangers betalen in voorverkoop 48 euro voor een dag hardcore- en punkpret. Met deze aankondiging is de affiche van Groezrock Indoor overigens bijna compleet. De twee headliners zullen bekendgemaakt worden wanneer Graspop Metal Meeting op 21 juni van start gaat.

Daarnaast kondigde de organisatie de datum van de 27ste editie van haar bekende punk- en hardcorefestival aan. Dat zal op vrijdag 26 en zaterdag 27 april plaatsvinden op het vertrouwde festivalterrein in Meerhout. Fans kunnen binnenkort hun favoriete top-drie doorsturen van bands die ze in 2019 op het podium willen zien.

Groezrock moest dit jaar een editie overslaan nadat enkele medewerkers in de organisatie hadden afgehaakt.