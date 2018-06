Zware brand in luxehotel in Londen: enorme zwarte rookpluim boven de stad

Er woedt woensdag een zware brand in het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental in Knightsbridge in het westen van Londen, zo hebben meerdere Britse media gemeld.

Bijna honderd brandweerlieden en vijftien brandweerwagens bestrijden het vuur in William Street, nabij Hyde Park.

Over nagenoeg de hele Britse hoofdstad is zwarte rook te zien. Er zijn geen berichten over mensen die gewond zouden zijn geraakt, zo haalt de openbare omroep BBC een woordvoerder van de Londense brandweer aan. Die had meer dan 35 oproepen ontvangen.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend, zo citeert het commerciële Sky News de hoofdstedelijke brandweer. Volgens het ITV News heeft het chique hotel onlangs de grootste opknapbeurt in zijn geschiedenis gekregen. De werken zijn pas enkele weken geleden afgerond.

Some mad fire happening in London at the moment. Hope everyone is ok #London pic.twitter.com/a1Hjh6tAY9 — Peter Devlin (@PeterDevlin147) 6 juni 2018

Foto: AFP

