Net als Cleopatra: Mariah Carey baadt in melk

De Amerikaanse zangeres Mariah Carey (48) is een diva pur sang met - volgens de geruchten - heel bizarre eisen. Zo zou ze op hotel een nieuwe toiletbril eisen en baadt ze uitsluitend in Frans mineraalwater. In een interview met The Guardian ontkracht ze deze roddels, maar onthult ze wel een ander gewoonte...

Toen een journalist van de Birtse krant The Guardian polste naar haar badgewoonten, ontkende de ‘Emotions’-zangeres dat ze de badkuip laat volgieten met mineraalwater. Maar voor je denkt dat ze geen decadent leven leidt: de ster corrigeerde en zei dat ze liever in melk baadt. Ook de koningin van het oude Egypte Cleopatra was fan van dit ritueel omdat melk wonderen zou doen voor de huid.

Foto: Shutterstock

“Ja, soms gebruik ik melk als een schoonheidsritueel”, klonk het. Ze verklapte geen details over de gewoonte omdat ze naar eigen zeggen “niet al haar geheimen wil delen”. De ster maakte wel duidelijk dat ze het maar af en toe doet en dat het bad dan moet gevuld zijn met koude melk, geen warme. En wat dat mineraalwater betreft. “Als er geen schoon water voorhanden is, zou ik wel voor mineraalwater kiezen”, zegt ze.

Over het melkbad

Cleopatra baadde graag in ezelinnenmelk. Het weken in de melk zou haar een fluweelzachte huid hebben bezorgd. Naar verluidt is melk ertoe in staat om de eiwitten die dode huidcellen vasthouden, af te breken. Een melkbad werkt als het ware als een lichte peeling. Daarnaast bevat melk vitaminen en mineralen die de elasticiteit van de huid ten goede zou komen.