Promovendus Cercle Brugge heeft opvolger voor Vercauteren beet

De Fransman Laurent Guyot volgt Frank Vercauteren op als trainer van promovendus Cercle Brugge. Dat maakte de club bekend in een persbericht. De komende dagen zal de technische staf aangevuld worden én zullen nieuwe spelers aangekondigd worden.

Cercle was al weken op zoek naar een opvolger voor Frank Vercauteren, de coach die opstapte na de promotie naar 1A. Bekendere trainers zoals Besnik Hasi of Yannick Ferrera lagen niet voor de hand, want zij wilden ervaren spelers om meteen resultaten te boeken in de Jupiler Pro League. Alleen heeft Monaco een ietwat ander project voor ogen met zijn satellietclub. De Monegasken kochten Cercle om er jongeren te laten rijpen die nog niet helemaal klaar zijn voor de Ligue 1 en ze dan terug te nemen in de hoop een nieuwe Mbappé, Carrasco, Martial of Fabinho te ontdekken. Allemaal toppers die door de club in het Prinsdom voor tientallen miljoenen zijn verkocht.

AS Monaco nam het trainersdossier van Cercle dan ook snel in handen. Het wilde een meertalige coach die het gewoon is om te werken met jeugd en kwam aanzetten met de 48-jarige Laurent Guyot. Als verdediger werd die in 1995 Frans landskampioen met Nantes, maar hij bouwde vooral een reputatie op als jeugdopleider. Guyot leidde het gereputeerde centre de formation van Nantes tussen 2005 en 2009 en werkte daarna met de nationale Franse selecties U16 en U17. Hij werkte ook voor de A-teams van ­Boulogne en Sedan, maar sinds 2015 is de Fransman aan de slag bij de jeugdacademie en de beloften van het Canadese MLS-team Toronto FC.

Komende dagen volgen transfers

Guyot reageerde al op de website van groen-zwart. “Ik ben trots om de nieuwe trainer van Cercle Brugge te zijn. Al vanaf de eerste gesprekken die ik met de bestuurders voerde, begreep ik de ambitie van dit project en kon ik constateren dat deze ambitie perfect overeenstemt met mijn visie. Ik kan niet wachten om aan mijn nieuwe missie te beginnen.”

Gedelegeerd bestuurder Vadim Vasilyev zei blij te zijn met de nieuwe coach. “In onze zoektocht hadden we vooraf de benodigde kwalificaties voor deze functie goed gedefinieerd. Tijdens de gesprekken die we met verschillende kandidaten hebben gevoerd, leek Laurent ons onmiddellijk de ideale persoon voor deze functie omdat hij enerzijds beschikt over ervaring als speler op hoog niveau en anderzijds een aardig parcours als trainer kan voorleggen. We zijn overtuigd dat we met Laurent Guyot een getalenteerde trainer hebben aangesteld. Daarnaast zullen we in de komende dagen ook de verdere samenstelling van de technische staf aankondigen, alsook de komst van nieuwe spelers.”