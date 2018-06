Noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd, donderdag code oranje

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft woensdag het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd na aankondiging van onweer door het Koninklijk Meteorlogisch Instituut (KMI). Binnenlandse Zaken vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als iemand in gevaar is. Het KMI waarschuwt intussen voor onweersbuien die vooral donderdag overvloedig kunnen zijn.

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft actief tot de aankondiging van de deactivering door Binnenlandse Zaken. Het nummer moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. “Ben je wel in gevaar? Bel naar het noodnummer 112 en blijf zeker aan de lijn”, is het advies van Binnenlandse Zaken.

Mensen die niet meteen binnen geraken op het nummer 1722 door het grote aantal oproepen kunnen volgens Binnenlandse Zaken best aan de lijn blijven. “Geraak je toch niet binnen, dan bel je beter later nog eens terug. Je kan ook nakijken of de brandweer van uw zone een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112 tot het nummer 1722 gedeactiveerd is”, luidt het advies.

Code oranje

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag bestaat er volgens het KMI nog kans op enkele geïsoleerde onweersbuien, vooral dan in het zuiden van België en de streken langs de Franse grens. Hierbij kan er veel neerslag in korte tijd vallen.

Donderdag zijn de onweersbuien volgens het KMI talrijker en beïnvloeden ze meerdere streken. Er is gevaar voor veel regen in korte tijd, hagel en mogelijk ook rukwinden. Voor Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en alle Waalse provincies geldt van donderdagmiddag tot donderdagavond zelfs code oranje. Dat betekent dat verspreid kans bestaat op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen wateroverlast en vrij grote schade veroorzaken, aldus het KMI.

Alleen voor de kust geldt donderdag code geel.