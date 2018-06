WK 2018 Rusland: speelsteden en stadions

De speelsteden en stadions voor het WK 2018 in Rusland:

SOTSJI

De stad zette zich in 2014 op de wereldkaart met de organisatie van de Olympische Winterspelen. Na jaren van corruptie tijdens de bouwwerkzaamheden werden de Spelen van Sotsji met een prijskaartje van meer dan vijftig miljard dollar de duurste aller tijden. Sotsji ligt aan de oevers van de Zwarte Zee en is tijdens zomer en winter de favoriete vakantiebestemmingen van de gegoede Russische elite. Ook heel wat politici hebben er een buitenverblijf (dacha).

Fishtstadion

Foto: PHOTO NEWS

Het olympisch stadion werd na de Spelen tussen oktober 2014 en juni 2017 verbouwd voor het WK. Zo is het huidige stadion niet meer overdekt en werden er achter de doelen tribunes geïnstalleerd. Het Fishtstadion biedt plaats aan 41.220 toeschouwers en mag tijdens het WK zes wedstrijden ontvangen: vier groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale. De Rode Duivels kennen het stadion al, in maart speelden ze er in een oefeninterland 3-3 gelijk tegen Rusland.

KALININGRAD

Naast de meest westelijk gelegen ook de opmerkelijkste Russische speelstad, gelegen in de oblast Kaliningrad, een Russische exclave die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. Kaliningrad is het voormalige Koningsbergen, een stad in het toenmalige Oost-Pruisen die tot na de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorde. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd dit gebied een exclave van Rusland. Het is tevens de geboortestad van filosoof Immanuel Kant.

Kaliningradstadion

Eind 2015 werd gestart met de bouw van deze 35.010 plaatsen tellende Arena Baltika, waarvan de bouwwerken na financiële moeilijkheden momenteel nog niet voltooid zijn. De oplevering ervan wordt echter nog voor het einde van het jaar verwacht. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden gespeeld.

MOSKOU

De Russische hoofdstad is met zijn twaalf miljoen inwoners met voorsprong de grootste stad van het land en tevens het centrum van de politieke en culturele elite. Sinds de Russische revolutie is Moskou onafgebroken de hoofdstad, voor 1918 was die eer enkele eeuwen weggelegd voor Sint-Petersburg. Getuigen van de rijke geschiedenis zijn de talloze bezienswaardigheden in het centrum van de stad. In 1980 werden de Olympische Spelen georganiseerd in Moskou, toen nog hoofdstad van de Sovjet-Unie. Nadien vonden er nog heel wat sportmanifestaties plaats, waaronder het WK indooratletiek van 2006 en het WK atletiek van 2013. Tijdens het WK is Moskou de enige speelstad met twee stadions.

Spartakstadion

Foto: Reuters

De Otkrytiye Arena van topclub Spartak Moskou heeft een capaciteit van 42.759 toeschouwers. De bouwwerken aan het speciaal voor het WK gebouwde stadion begonnen in mei 2010 en eindigden in juli 2014. Voor de toegangspoorten van het stadion staat een standbeeld van de Romeinse gladiator Spartacus, naar wie de club vernoemd is. Tijdens het WK worden in het stadion vier groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld.

Luzhniki

Foto: Photo News

Met een capaciteit van 81.015 het grootste stadion van Rusland. Het in 1956 gebouwde Leninstadion werd in 1980 gebruikt voor de Olympische Spelen. Voor het WK werden er tussen december 2013 en februari 2017 verbouwingswerken uitgevoerd, waarbij enkel de façade en het dak overeind bleven. De binnenkant werd volledig vernieuwd en de atletiekpiste weggewerkt. Het kunstgrasveld wordt komende zomer vervangen door natuurlijk gras. Tijdens het WK worden er in Luzhniki zeven wedstrijden gespeeld: de openingswedstrijd op 14 juni tussen Rusland en een nog te bepalen tegenstander, vervolgens nog drie groepswedstrijden, een achtste finale, halve finale en tot slot de finale op 15 juli 2018.

Vergelijkbaar met het Heizeldrama vond er ook in Luzhniki ooit een stadionramp plaats. In oktober 1982 vielen er in het slot van de Europese wedstrijd tussen Spartak Moskou en het Nederlandse Haarlem minstens 66 en volgens sommige bronnen meer dan driehonderd doden, toen supporters bij het verlaten van het stadion verpletterd werden.

SINT-PETERSBURG

De voormalige hoofdstad is na Moskou de belangrijkste stad van het land en met vijf miljoen inwoners ook de op een na grootste. Het voormalige Petrograd en later Leningrad was gedurende enkele eeuwen de hoofdstad van het Russische Keizerrijk. In het Russische noordelijke kroonjuweel werd er voor de komst van het WK met het Sint-Petersburgstadion een gloednieuwe arena gebouwd.

Sint-Petersburgstadion

Foto: AFP

Gebouwd tussen december 2006 en november 2016, als opvolger van het Petrovskystadion van Zenit Sint-Petersburg, de ex-club van Nicolas Lombaerts en Axel Witsel. Het stadion biedt plaats aan 57.268 toeschouwers, tijdens het WK worden er zeven wedstrijden gespeeld. Naast vier groepswedstrijden ook een achtste finale, een halve finale en tot slot de kleine finale. Vorig jaar mocht het stadion van Zenit de finale van de Confederations Cup ontvangen. Ook in 2020 zullen er tijdens het EK wedstrijden gespeeld worden.

NIZHNI NOVGOROD

Het vroegere Gorki, intussen een stad van meer dan één miljoen inwoners, ligt ongeveer vierhonderd kilometer ten oosten van Moskou. De stad is gelegen aan de Trans-Siberische spoorlijn en aan de monding van de Oka in de Wolga.

Nizhni Novgorodstadion

Foto: PHOTO NEWS

Het aan 45.335 toeschouwers plaats biedende stadion moet eind dit jaar nog opgeleverd worden, na renovatiewerken. Het oorspronkelijke Strelkastadion werd in 2005 geopend. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale gespeeld.

JEKATERINENBURG

Na Moskou is deze 1,5 miljoen inwoners tellende stad aan de Oeral het tweede industriecentrum van Rusland. De naar Catharina vernoemde stad is op het WK de meest oostelijke gelegen speelstad.

Jekaterinburg Arena

Foto: PHOTO NEWS

Het oorspronkelijk reeds in 1957 gebouwde stadion werd grondig gerenoveerd voor het WK en zou eind dit jaar afgewerkt moeten zijn, om vervolgens 35.036 toeschouwers te kunnen ontvangen. Het minimumaantal van 35.000 toeschouwers leek lange tijd niet behaald te kunnen worden en dus werden er achter de doelen - buiten het stadion - twee tribunes bijgebouwd waardoor het een vreemd uitzicht gekregen heeft. De stunt haalde ook de internationale nieuwsheadlines. In het stadion van FK Oeral worden er vier groepswedstrijden gespeeld.

SARANSK

Een relatief kleine stad, gelegen in de Russische autonome deelprepubliek Mordovië. De stad is de thuisbasis van voetbalclub Mordovia Saransk.

Mordovia Arena

Ook dit volledig nieuwe stadion moet eind december 2017 afgewerkt zijn en plaats bieden aan 44.021 fans. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden gespeeld.

KAZAN

Kazan, de stad van de Tataren, is een handelscentrum aan de grens van Europa en Azië. Het is de thuishaven van Rubin Kazan, de werkgever van onze landgenoot Maxime Lestienne en de ex-club van Cédric Roussel.

Kazan Arena

Foto: PHOTO NEWS

In de nieuwgebouwde Kazan Arena (juni 2010 - juni 2013) kunnen 45.000 toeschouwers vier groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale volgen. In dit stadion werd in 2013 de Zomeruniversiade gehouden en ook tijdens de Confederations Cup van vorige zomer werden er wedstrijden gespeeld.

ROSTOV AAN DE DON

Deze Zuid-Russische havenstad met mildere temperaturen is gelegen aan de oevers van de Don, op iets minder dan vijftig kilometer voor de monding van de rivier in de Zee van Azov.

Rostov Arena

De nieuwe Rostov Arena biedt plaats aan 45.183 toeschouwers. Tijdens het WK worden in de thuisbasis van FK Rostov vier groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld.

VOLGOGRAD

Het vroegere Stalingrad werd internationaal vooral bekend tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er een belangrijke en bloederige slag werd uitgevochten. In de eindejaarsperiode van 2013 - en dus niet lang voor de start van de Olympische Winterspelen in Sotsji - vielen er twee aanslagen, op een treinstation en een bus. Daarbij vielen er meer dan dertig doden.

Volgograd Arena

De tussen december 2012 en deze maand gebouwde stadion aan de oevers van de Wolga biedt plaats aan 45.061 toeschouwers. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden gespeeld, nadien mag Rotor Volgograd zijn intrek nemen in het stadion.

SAMARA

Het vroegere Koejbysjev is een miljoenstad aan de monding van de Samara in de Wolga.

Samara Arena

Voor het WK wordt de Cosmos Arena gebouwd, met een capaciteit van 44.395 toeschouwers. Tijdens het WK worden er vier groepswedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale gespeeld. Nadien wordt het de thuisbasis van tweedeklasser Krylja Sovetov Samara, de ex-club van coach Frank Vercauteren, Gianni Bruno, Réginal Goreux en Jeroen Simaeys, en de huidige werkgever van de Braziliaan Nadson (ex-Genk).