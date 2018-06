Red Flame verlaat Anderlecht voor Fiorentina

Red Flame Heleen Jaques speelt volgend seizoen voor Fiorentina. Dat maakte de Italiaanse club woensdag bekend op zijn website. De 30-jarige verdedigster maakt de overstap van landskampioen Anderlecht.

Jaques, die 84 caps heeft voor de Red Flames, verlaat Anderlecht na drie seizoenen. Dit jaar pakte ze met paars-wit voor het eerst in twintig jaar de landstitel. In 2010 werd Jaques voor het eerst kampioen met Sint-Truiden. Nadien trok ze naar de Duitse clubs Herforder SC en Turbine Potsdam. In 2013 keerde ze terug naar België en ging ze voor twee seizoenen aan de slag bij Club Brugge. Daar werd ze in de zomer van 2015 weggeplukt door paars-wit.

Jaques wordt na Davina Philtjens de tweede Red Flame bij Fiorentina. Philtjens, een 28-jarige linksback, maakte begin mei bekend dat ze na het seizoen haar Nederlandse club Ajax zou verlaten voor Fiorentina.

Jaques is deze zomer ook te zien in het WK-omkaderingsprogramma van de VRT, waarin ze een van de analisten zal zijn.

