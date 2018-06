Tina Maerevoet: “Als het stopt bij ‘Thuis’, wil ik in de zorgsector gaan werken”

Al tien jaar kruipt Tina Maerevoet (34) in ‘Thuis’ in de huid van Paulien. Met de finale van het 23ste seizoen van Vlaanderens meest bekeken soap in zicht, maakt Tina de balans op. “Ik hoef niet de rest van mijn leven te acteren”, klinkt het bij de Antwerpse. “Het kan heel goed zijn dat ik na ‘Thuis’ mijn leven over een heel andere boeg gooi.”

Of Paulien zwanger is geraakt na haar IVF-behandeling, en of ze nu definitief het contact kan verbreken met haar moeder Julia (Myriam Bronzwaar), die na haar moordlustige escapades in de psychiatrie zit ...