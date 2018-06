Het laatste WK van Frank Raes?: “Te leuk om op te geven”

Wist u dat Frank Raes al op post is als commentator sinds het WK van 1982? Het is dus vanzelfsprekend dat de VRT-sportman de komende weken ook in Rusland van de partij is. “Dit wordt mijn laatste WK als werknemer van de VRT”, zegt hij. “Mijn 65ste verjaardag komt in zicht en dan moet ik op pensioen. Maar ik wil blijven verder werken.”