‘The Toys That Made Us’ vertelt de verhalen achter uw favoriete speelgoed

Herinnert u nog het gelukzalige moment waarop u voor het eerst een Luke Skywalker uit de verpakking kon trekken, of de snijdende pijn wanneer u op een legoblokje stapte? Dan is ‘The Toys That Made Us’ op Netflix iets voor u. Dit achtdelige feitjesfestival vertelt de interessante geschiedenis achter het speelgoed waar we met zijn allen verzot op waren als kind, zonder de magie te doorbreken.