Nieuwe afvaloven in Beringen glijdt met 12 cm per uur naar de top

Beringen -

Op industrieterrein Ravenshout in Beringen is de tijdelijke aannemingsvereniging Strabag-Houben aan een huzarenstuk bezig met de bouw van de nieuwe afvaloven van Bionerga. Het bunkergebouw waar het afval en de verbrandingsinstallaties inkomen, wordt in twee keer 12 dagen, gebouwd met glijbekisting. Met normale klimbekisting duurt deze karwei een half jaar.