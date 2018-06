Sky imponeert in ploegentijdrit Dauphiné: Kwiatkowski opnieuw leider, Lotto knap derde

Team Sky heeft de andere ploegen overklast in de ploegentijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Britse formatie was na 35 kilometer een klasse te sterk. BMC en een verrassend sterk Lotto Soudal mogen als nummer twee en drie op het podium. De Pool Michal Kwiatkowski pakt opnieuw de leiderstrui.

Team Sky heeft indruk gemaakt in de ploegentijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Britse ploeg was 37 seconden sneller dan BMC en bleef 52 seconden voor op Lotto Soudal. Lotto eindigt dus knap als derde in een discipline die hen eigenlijk niet echt ligt. Maar met hardrijders als Victor Campenaerts, Thomas De Gendt en Tiesj Benoot lukte het de Belgische ploeg toch om zich tussen de topploegen te wurmen.

De Pool Michal Kwiatkowski verloor gisteren zijn gele leiderstrui nadat Daryl Impey vier bonificatieseconden nam door derde te eindigen in de massaspurt. Zelf kwam Kwiatkowski gisteren ten val, gelukkig zonder al te veel erg en binnen de laatste drie kilometer. Door de sterke ploegprestatie neemt hij nu opnieuw de leiderstrui over van Impey die met Mitchelton Scott vierde eindigde.

Kwiatkowski telt in het algemeen klassement drie seconden voorsprong op zijn ploegmaat Gianni Moscon en negen seconden op zijn andere teamgenoot Jonathan Castroviejo.