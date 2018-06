NOFX na grapjes over bloedbad tijdens concert: “We zijn te ver gegaan, dit was schaamteloos”

De leden van de iconische punkband NOFX hebben zich via Facebook openlijk verontschuldigd voor de grapjes die ze twee weken geleden tijdens een concert in Las Vegas maakten. De punkers zeiden toen dat ze blij waren dat het geen punk- maar countryfans waren die gestorven waren bij een aanslag.

De Amerikaanse punkband NOFX is een van de meest iconische op de planeet. De generatiegenoten van Bad Religion, The Offspring en Green Day kregen in tegenstelling tot die andere bands nooit een contract bij een grote platenmaatschappij, maar ze verkochten wereldwijd wel ruim 8 miljoen platen. Daarmee mag NOFX zich een van de meest succesvolle indiebands aller tijden noemen.

De populariteit van de groep is evenwel tanende na een concert in Las Vegas, de stad waar Stephen Paddock (64) in oktober 2017 vanuit zijn kamer in het Mandalay Bay-hotel het vuur opende op festivalgangers op een countryfestival. De trieste balans: 58 doden en meer dan 500 gewonden.

Countryfans gedood

Tijdens het concert van NOFX, twee weken geleden op het Punk Rock Bowling & Music Festival, begonnen de bandleden plots grapjes te maken die verwezen naar de aanslag van vorig jaar. “We hebben net een nummer gespeeld over moslims en we zijn niet neergeschoten. Hoera”, zei frontman Fat Mike eerst.

Daarna werd het erger. “Blijkbaar word je in Las Vegas alleen neergeschoten als je in een countryband speelt”, zei een ander groepslid. “Ach, die aanslag was erg, maar het is al goed dat er countryfans doodgeschoten zijn en geen punkfans.” Daarop ontstond heel wat rumoer in het publiek, waarop de frontman eraan toevoegde dat “zij gewoon zeiden wat iedereen aan het denken was”.

Excuses

Na de grapjes annuleerden enkele festivals optredens van de band en keerden zelfs enkele fans zich tegen hen. Op Facebook verontschuldigen ze zich woensdag uitgebreid. “We kunnen de tijd niet terugdraaien”, aldus de groepsleden. “Wat NOFX in Vegas gezegd heeft, was schandalig. We hebben de lijn van de beschaving overschreden. We kunnen geen nummers schrijven over mensen die zich goed moeten gedragen en dat dan zelf niet doen.”

“Alle groepsleden willen hun medeleven uitdrukken met de iedereen die een verlies geleden heeft bij de schietpartij 8 maanden geleden en aan iedereen die het concert meemaakte en al een dierbare is verloren of al vreselijk geweld gezien heeft.”