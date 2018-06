Heldhaftige agenten slaan autoruit stuk om bejaarde man uit brandend wrak te redden

Een bejaarde man (73) is woensdagochtend op het nippertje uit zijn brandende auto gered door twee agenten die op gevaar voor eigen leven de man probeerden te bevrijden. Terwijl het voertuig ernstig begon te roken en de vlammen hoog oplaaiden, gebruikten de agenten hun matrak om de voorruit aan diggelen te slaan. “Het is pas achteraf dat je beseft dat je een enorm risico hebt genomen”, klinkt het bij de agenten.

De Australische bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf en herstelt momenteel in het ziekenhuis van Gympie, een stad vlakbij Brisbane. De oorzaak van de crash is voorlopig nog onbekend, maar er waren volgens de lokale politie geen andere voertuigen bij betrokken.

“We dachten maar aan één ding: die man levend uit de auto halen”, aldus een van de redders in de Australische media. “Zelf omkomen, flitst zeker door je hoofd op zo’n momenten, maar het pas achteraf dat je aan het risico denkt. Je wil gewoon koste wat het kost het slachtoffer uit zijn voertuig redden.”

De alerte agenten gebruikten hun gummiknuppels om de ruit aan diggelen te slaan, haalden met hun handen de grootste scherven weg en trokken de 73-jarige man vervolgens uit het brandende wrak. Enkele seconden later schoot de wagen volledig in brand, maar op dat moment was de bestuurder al in veiligheid gebracht door zijn redders en enkele omstanders.