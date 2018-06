Doelman Brian Vandenbussche verlengt bij Cercle Brugge

Doelman Brian Vandenbussche heeft zijn aflopend contract bij Cercle Brugge met een jaar verlengd. Dat meldt de Vereniging woensdag op haar website. De 36-jarige Vandenbussche kwam vorig jaar over van AA Gent.

Vandenbussche, die eerder ook voor de Nederlandse clubs Sparta Rotterdam en Heerenveen uitkwam, speelde vorig seizoen geen enkele wedstrijd voor Cercle Brugge. Voormalig Cercle-coach Frank Vercauteren gaf in doel namelijk steeds de voorkeur aan de Fransman Paul Nardi of Miguel Van Damme.

Volgens sportief directeur François Vitali is de ervaring van Vandenbussche zeer belangrijk voor de ploeg. “Brian is een echte professional. Al sinds vorig seizoen deelt hij zijn ervaring met Paul Nardi en Miguel Van Damme en droeg hij eveneens bij aan de doelstellingen van de ploeg”, zegt Vitali op de website van Cercle Brugge. “Onze wens was dan ook dat Brian komend seizoen zou blijven, gezien hij deze spelersgroep nog heel veel zaken kan bijbrengen.”