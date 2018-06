Manchester United strikt 19-jarige Portugees van FC Porto

Manchester United heeft de 19-jarige Portugees Diogo Dalot aangetrokken. De verdediger komt over van FC Porto en ondertekende bij de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini een contract voor vijf seizoenen (met een seizoen optie).

De U21-international maakte eerder dit jaar zijn debuut in de Primeira Liga en wordt door ManU-coach José Mourinho omschreven als “een extreem getalenteerde jonge verdediger”.

“Hij beschikt over de kwaliteiten om snel een grote speler te worden voor deze club”, zegt Mourinho, ex-coach van Porto, over zijn jonge landgenoot. “Hij heeft alles in huis wat een full-back nodig heeft: fysiek, tactische intelligentie en technische kwaliteiten. Dat gecombineerd met de mentaliteit van de academie van Porto, die spelers voorbereidt op de maturiteit die vereist is op profniveau.”

Manchester United legt naar verluidt 19 miljoen pond (21,5 miljoen euro) op tafel voor Diogo.