Deze programma’s mag u niet missen op 6 juni

Het is vandaag op de kop af 74 jaar geleden dat D-Day oftewel de landing in Normandië plaatsvond en dus mag de oorlogsfilm ‘The Longest Day’ niet ontbreken op ons tv-menu. In het Koning Boudewijnstadion gaat het er hopelijk wat vriendschappelijker aan toe: daar voetballen de Belgen tegen de Egyptenaren als voorbereiding op het WK. Kobe Ilsen speurt ondertussen naar relaties in ‘Op Eén’.