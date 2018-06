Sharapova stelt teleur en is kansloos uitgeschakeld op Roland Garros: Muguruza naar halve finales, Halep verslaat Kerber

De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 3) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. De 24-jarige Spaanse zette de 31-jarige Russische Maria Sharapova (WTA 30) opzij in twee sets: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en twaalf minuten. Simona Halep die in de vorige ronde Elise Mertens uitschakelde, heeft Angelique Kerber verslagen in drie sets.

De 24-jarige Muguruza won dit seizoen nog maar een WTA-toernooi, in het Mexicaanse Monterrey. In 2017 was ze wel de sterkste op Wimbledon en een jaar daarvoor pakte ze de eindzege op Roland Garros. Vorig jaar strandde Muguruza in de achtste finales in Parijs tegen de Française Kristina Mladenovic.

De 31-jarige Sharapova trad voor het eerst sinds 2015 weer aan op Roland Garros. In 2016 zat de Russin een dopingschorsing uit en vorig jaar kreeg Sharapova geen wildcard voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, omdat ze te ver was weggezakt op de WTA-ranking. In 2012 en 2014 pakte Sharapova de eindzege op het Parijse gravel.

Foto: REUTERS

Muguruza speelt in haar halve finale tegen de winnares van de kwartfinale tussen Angelique Kerber (WTA-12) en Simona Halep (WTA-1).

Volg de kwartfinale tussen Kerber en Halep hier LIVE!

Bij de mannen krijgt Rafael Nadal later vandaag met Diego Schwartzman op papier een haalbare kaart voorgeschoteld. Al heeft ook de 25-jarige Argentijn het voordeel van de jeugd tegenover de 32-jarige Spanjaard...

De laatste kwartfinale bij de mannen belooft een pak spannender te worden met de Kroaat Marin Cilic en een andere Argentijn, Juan Martin Del Potro.