VIDEO. Dave Grohl valt opnieuw van podium… Of toch niet?

Dave Grohl, de frontman van Foo Fighters, heeft zijn fans gisteren enorm laten schrikken. Toen de zanger het podium opkwam tijdens zijn concert in het Zweedse Göteborg, viel hij na een paar seconden van het podium. Althans dat dachten de aanwezigen.

Niet veel later bleek het echter om een grap te gaan, want toen kwam de echte Dave Grohl het podium opgelopen. De band had een stuntman ingehuurd om de grap uit te halen. Op die manier verwezen ze naar drie jaar geleden toen Grohl écht van het podium viel. Hij brak daarbij zijn been maar maakte het concert toch af. De rest van de tour werd toen wel gecanceld. Nu is dat dus gelukkig niet het geval.