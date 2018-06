Truienaar (49) slaat moeder (71) die hem wekt

Sint-Truiden -

Een 49-jarige Truienaar moet vrezen voor een jaar cel omdat hij woensdag voor de tweede keer in de rechtbank is moeten verschijnen voor het slaan van zijn moeder. Op 14 juni 2016 verwittigden de buren de politie omdat ze de toen 71-jarige vrouw uit het raam zagen hangen en hoorden roepen om hulp. Ze hield aan de klappen een gebroken sleutelbeen over omdat ze op een krukje ten val was gekomen.