Modewereld reageert verslagen na tragische dood van ontwerpster Kate Spade

De wereld heeft dinsdag afscheid moeten nemen van de Amerikaanse accessoire- en handtassenontwerpster Kate Spade (55), die bekend stond om jaar kleurrijke en speelse creaties. Ook voor haar collega’s in de modebranche kwam haar dood als een klap. Zij reageren verslagen op sociale media. Een overzicht.

Dinsdagavond raakte bekend dat het levenloze lichaam van Kate Spade werd aangetroffen. Inmiddels is geweten dat de ontwerpster zich van het leven ontnam. Haar afscheidsbrief suggereert volgens internationale media dat ze met een depressie worstelde omdat haar echtgenoot wilde scheiden. De modewereld en beroemd Hollywood is in shock en betuigen online hun steun.

“Mijn hart en gebeden gaan uit naar Kate Spade en haar familie. Wat een geweldige, getalenteerde vrouw die heel erg gemist zal worden”, schreef actrice Reese Witherspoon op Twitter.

My heart and prayers go out to Kate Spade and her family. What a wonderful, talented woman who will be dearly missed. — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 5 juni 2018

“We zijn diep bedroefd door het plotse overlijden van Kate Spade. Ze was een geliefd talent dat een stempel drukte op de Amerikaanse mode. Ons medeleven gaat uit naar haar familie. Kate zal door velen worden gemist”, schrijft de populaire winkel Saks Fifth Avenue.

We are deeply saddened by the sudden passing of @katespadeny. She was a beloved talent that made an enduring mark on American fashion. Our heartfelt condolences go out to her family—Kate will be missed by many. (Image: @InStyleMag, April 2004) pic.twitter.com/TzWGCBfT4H — Saks Fifth Avenue (@saks) 5 juni 2018

“Mijn grootmoeder gaf me mijn eerste Kate Spade-tas toen ik op de universiteit zat. Ik heb ze nog steeds. Ik houd Kate’s familie, vrienden en geliefden in mijn hart.”, zegt Chelsea Clinton, dochter van ex-president Bill Clinton.

My grandmother gave me my first Kate Spade bag when I was in college. I still have it. Holding Kate’s family, friends and loved ones in my heart. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 5 juni 2018

De Council of Fashion Designers of America is erg aangedaan door het verlies. “De CFDA is kapot van het tragische nieuws over onze vriendin, collega en CFD-lid Kate Spade. Ze was een groot talent dat een onmetelijke invloed had op de Amerikaanse mode en de manier waarop de wereld naar Amerikaanse accessoires keek.”

Styliste Rachel Zoe is heel triest. “Geschokt en bedroefd door het nieuws. Mijn hart gaat uit naar alle familie en vrienden van Kate Spade”, schrijft ze naast een icoon van een gebroken hart.

So shocked and saddened by the news this morning. My heart goes out to all of Kate Spade's family and friends. ??XoRZ @thezoereport https://t.co/9UsM4hwKxy — Rachel Zoe (@RachelZoe) 5 juni 2018

“Vandaag herinneren we de inspiratie die Kate Spade in de wereld bracht”, staat er op de Instagrampagina van de luxeketen Bloomingdales.

?? Een bericht gedeeld door Bloomingdale's (@bloomingdales) op 5 Jun 2018 om 2:43 (PDT)

De eerste handtas

Niet alleen beroemdheden zijn er het hart van in dat Kate Spade er niet meer is. Haar schoonbroer David Spade drukt zijn verdriet uit onder een wazige foto van hun tweetjes.

“Dit is een wazige foto, maar ik vind hem mooi. Kate en ik tijdens Kerstmis. We hadden zo veel plezier toen. Ze stond op scherp die dag. Ze kon me zo doen lachen. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is een ruige wereld daar, mensen, probeer door te gaan”, schreef hij.

Veel fans reageren op haar dood door een herinnering boven te halen. “Ik associeer Kate Spade altijd met een feest omdat ik een van haar handtassen van mijn mama kreeg toen ik tekende voor mijn eerste fulltime job”, aldus een vrouw. “De ontwerpster liet Amerikaanse meisjes dromen en moedigde ze aan om een beetje magie te vinden in de kleine dingen”, laat een andere fan weten.

My mom bought me my first Kate Spade bag on the day I accepted my first full time job. I've always associated Kate Spade with celebration.



RIP to a designer whose creations were nothing but whimsical & happy. — Dana Melcher (@danamelcher) 5 juni 2018

When I got my first Kate Spade purse for Christmas one year, I carried that blue purse everywhere I went b/c it made me like I was a sophisticated, chic, classy lady living my dream in New York City. Kate Spade empowered girls to dream & to find a little magic in everything?? — Mia Sophia (@miasofiaa) 5 juni 2018

Kate Spade en haar man slash zakenpartner Andy Spade richtten het handtassenmerk op in 1993. Ze begonnen met de verkoop van tassen, die vooral in de jaren negentig furore maakten. Later kwamen er nog andere accessoires zoals telefoonhoesjes, uurwerken en zelfs kleding bij. Het koppel bezat elk een helf van de aandelen in het bedrijf, maar in 2007 verkochten de Spades hun merk. Twee jaar geleden richtten ze een nieuw label op: Frances Valentine. Dat is even kleurrijk als het grotere zusje.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.