UHasselt voert mee strijd tegen kinderobesitas

Diepenbeek - Universiteit Hasselt werkt mee aan een groot Europees onderzoeksproject rond obesitas bij kinderen, waarbij de risicofactoren voor overgewicht vanaf de geboorte worden bestudeerd. Het project kadert in het Europese STOP-project, dat officieel van start ging in Londen.

Obesitas is een reëel probleem, ook in België. Een op de vijf Belgische jongeren - tussen de 2 en 17 jaar oud - is te dik, terwijl 7 procent met zwaarlijvigheid kampt. De verwachting is dat in verschillende Europese landen een op de drie volwassenen tegen 2025 aan obesitas zal lijden.

Om obesitas een halt toe te roepen, verenigen 31 onderzoeksteams, belangenverenigingen en overheden uit 16 verschillende landen zich in het grote Europese STOP-project (Science and Technology in childhood Obesity Policy). Het consortium zal in het kader van Horizon2020 gedurende vier jaar onderzoek voeren naar preventie en behandeling van obesitas bij kinderen tot 12 jaar. Voor het project is een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt.

Een Limburgs geboortecohort volgt sinds 2012 meer dan 1.500 kinderen op vanaf de geboorte om hun gezondheid in kaart te brengen. Dat kan unieke informatie opleveren over het ontstaan van overgewicht in relatie tot risicofactoren vroeg in het leven. Niet enkel voedingsfactoren, maar ook omgevingsfactoren, zoals de nabijheid van groen, zijn mogelijk van belang. “Alle kinderen hebben plaatsen nodig waar ze dagelijks lichamelijk actief kunnen zijn. Een goede stads- en dorpsontwikkeling moet daarmee rekening houden”, zegt professor dr. Tim Nawrot.

De onderzoekers benadrukken dat het beleid zal moeten worden aangepast om obesitas in te perken. “Dit Europese project zal niet enkel naar de vroegtijdige effecten van overgewicht bij kinderen kijken, maar ook het complexe mechanisme erachter blootleggen, zodat het beleid beter kan afgestemd worden op het voorkomen van obesitas”, zegt professor dr. Michelle Plusquin.