Het juiste paar schoenen waarin je urenlang dansen zonder zorgen: een must voor elk festival. Deze schoenen overleven elk festival!

Sneakers

Zijn de weergoden ons niet goed gezind? Kies voor sneakers! Ze passen niet alleen bij elke outfit, ze zijn perfect bestand tegen koude, stof en beschermen je voeten tegen het dansen van andere festivalgangers. Tip: neem een paar mee dat je al vaak hebt aangehad om blaren te voorkomen.

Enkellaarsjes

Misschien niet meteen wat je te binnen schiet bij een festivalzomer, toch is het verstandig om platte enkellaarsjes mee in je rugzak te steken. Korte laarsjes geven extra warmte en houden je voeten droog tijdens onverwachte regenbuien. Tip: spuit je schoenen in met een aangepaste schoenspray die je laarsjes waterafstotend maakt.

Sandalen met dikke zool

Warme temperaturen op de wei en hoef je niet per definitie op de eerste rij aan het podium te staan? Frisse sandaaltjes to the rescue! Je kiest best voor sandaaltjes met een dikke platformzool en hielsluiting, die geven je voeten extra steun. Dit model gaat ook een stuk langer mee dan dunne, fijne sandaaltjes!