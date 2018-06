Polen ziet vlak voor WK basisspeler uitvallen... na wedstrijdje tennisvoetbal

De Pool Kamil Glik mist alsnog het WK in Rusland. De 30-jarige verdediger van AS Monaco liep maandag een schouderblessure op toen hij tijdens een wedstrijdje tennisvoetbal een omhaal probeerde. Woensdag werd bevestigd dat Glik vervangen wordt door Stuttgart-verdediger Marcin Kaminski.

De blessure van Glik is een zware tegenvaller voor Polen, want de verdediger is een basispion in het elftal van bondscoach Adam Nawalka. Glik, die 58 caps op zijn teller heeft staan, wordt vervangen door de 26-jarige Marcin Kaminski. De Stuttgart-verdediger kwam slechts vijf keer voor de nationale ploeg uit.

Polen neemt het in groep H op 19 juni op tegen Senegal. Op 24 juni treft het Colombia en op 28 juni Japan.