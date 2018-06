Jan Hautekiet maakt nog één keer zijn radioklassieker ‘Hallo Hautekiet’ … op één voorwaarde

Jan Hautekiet gaat nog één keer ‘Hallo Hautekiet’, zijn populaire radioprogramma op Studio Brussel in de jaren 90, presenteren. De oproep van VRT-collega Goedele Wachters werd massaal gedeeld waarop Hautekiet instemde, op één voorwaarde.

Jan Hautekiet gaat met pensioen en is aan zijn afscheidstournee bezig. Met vijf extra lange uitzendingen en evenveel tandemconcerten zet hij een punt achter het Radio 1-programma ‘Hautekiet’. Bovendien trapt de radiopionier met de fiets heel Vlaanderen af. Gisteren was Antwerpen aan de beurt en daar vroeg collega Ruth Joos naar ‘Hallo Hautekiet’. De radiomaker zelf vond het “een heel slecht plan” om het programma vanonder het stof te halen.

Maar woensdag, na 500 retweets op een oproep van Goedele Wachters, denkt Hautekiet er anders over. “Maar mag ik even de diva uithangen: mag ik een voorwaarde stellen?”, zei Hautekiet in ‘De bende van Annemie’ op Radio 1. “Ik wil gewoon iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik zou dat graag ’s nachts doen, maar dan moeten ze de nachtradio vervangen. Dan denk ik dat we een deal hebben. Misschien in de nacht van vrijdag op zaterdag.”

En zo geschiede. Radio 1-netmanager Filip Pletinckx gaf Hautekiet in dezelfde uitzending nog zijn zin. “De zender is van vrijdagavond 22 uur tot 7 uur zaterdagochtend helemaal van hem voor een laatste ‘Hallo Hautekiet’.”

In ‘Hallo Hautekiet’ op woensdagmiddag konden luisteraars met Jan Hautekiet bellen, maar als ze niet interessant genoeg waren, werden ze door Jan Hautekiet onverbiddelijk uit het programma gegooid

Joehoew!!! Gelukt! Heerlijk 👏🏼 Bedankt aan de +550 retweeters 👌🏼 #samensterk #hallohautekiet Mijn volgende tweet wordt nu wel “Loonsopslag voor Goedele Wachters....” 😂 https://t.co/qDrjLIQV9e — Goedele Wachters (@GoedeleWachters) 6 juni 2018

Grote Markt

De Grote Markt in Antwerpen was dinsdag aardig volgelopen toen kopman Jan en zijn peloton van luisteraars hun opwachting maakten. Bart Peeters en Wally waren de muzikale tandem van dienst. Bart Peeters doopte zijn nummer Hoeveel ik van je hou toepasselijk Hoeveel ik van je Hautekiet. Jan mocht daarna, in fietstenue, zelf achter zijn piano kruipen, waarna hij afsloot met drie simpele woorden: “Dank u wel”.

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre