Gigi Hadid en haar ex zijn weer een koppel

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid (23) en zanger Zayn Malik (25), ex-One Direction, zijn weer dolverliefd. Het koppel zette in maart een punt achter hun relatie van twee jaar, maar hebben elkaar nu opnieuw gevonden. Dat bevestigt de blondine met een foto op Instagram.

Een maand na de breuk werden de twee alweer al kussend gespot door entertainmentsite TMZ, maar een romantische reünie werd toen niet aangekondigd. Tot nu. Gigi Hadid, die op de CFDA Awards nog schitterde in een outfit van Versace, heeft via haar Instagram Stories een foto gedeeld waarop duidelijk te zien is dat Zayn opnieuw haar lief is.

Foto: IG

Op het bewuste kiekje ligt Gigi in de zetel terwijl een man haar een kusje geeft in de nek. Hoewel ze Zyan niet tagde en zijn gezicht niet in beeld is, is het overduidelijk dat hij degene is die het model gezelschap houdt. Fans herkennen hem meteen aan zijn blondgeverfde haren en zijn tattoo in de nek.

Voor de relatiestop waren Gigi en Zayn twee jaar samen. In maart van dit jaar gingen ze als goede vrienden uit elkaar. Hadid postte na de breuk een emotionele boodschap op twitter waarin ze benadrukte dat ze dankbaar is voor “alle liefde, tijd en levenslessen die ze deelde” met Zayn. Ook de Britse zanger liet zich van zijn mooiste kant zien en had niets dan lof over voor zijn ex-vriendin. “ We hadden een zeer liefdevolle relatie en ik heb bijzonder veel respect en bewondering voor Gigi als vrouw en en vriendin.”