Het WK als geldmachine: een wereldkampioenschap met Chinese centen

Nog heel even en dan is het eindelijk zover. Op 14 juni trappen gastland Rusland en Saoedi-Arabië het WK in Moskou af. Daarom wijden we drie weken lang Maestro aan het WK voetbal. Vandaag schotelen we u het tweede van drie spraakmakende dossiers voor: de commerciële belangen van het grootste sportevenement ter wereld.