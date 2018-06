Alles kan in Japan: straks drink je er transparante cola

Coca-Cola lanceert komende maandag wel een heel bijzonder drankje in Japan: transparante cola. Het koolzuurhoudende drankje met citroenschil zal volgens de producent fris smaken en nul calorieën bevatten.

Wie een cola bestelt, krijgt een flesje met een karamelkleurig drankje in. Net die kenmerkende kleur van de frisdrank werd bij deze soort achterwege gelaten. De nieuwste toevoeging aan het assortiment in Japan is de zogenaamde Coca-Cola Clear, een volledig kleurloos drankje dat op het eerste gezicht op bruiswater lijkt. Het was volgens de makers een grote uitdaging om de smaak van een gewone cola in een transparante vloeistof te verwerken. Voor de huidige samenstelling werd gevonden, werden naar verluidt meer dan vijftig voorproefjes uitgetest.

Cola met alcohol

Het bedrijf, dat het drinken van de transparante cola “een heel speciale ervaring noemt”, introduceert de nieuwigheid in Japan omdat het land een belangrijke afzetmarkt is en de klanten er niet trouw zijn aan één merk. Producenten moeten daarom extra creatief zijn om de consument vast te houden. Om die redenen verschijnen veel uitvindingen daar eerst in de rekken. Een tijdje geleden kondigde de producent ook al alcoholische cola aan. Ook die zal (voorlopig) enkel in het Aziatische land beschikbaar zijn.