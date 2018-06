Papa kust pasgeboren baby’tje op voorhoofd en laat het dan achter in kerk

Amper drie dagen oud was de baby van een Indiaas koppel uit Kerala. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vader het kindje een kus geeft op het voorhoofd en achterlaat in een kerk. De reden? Het is sociaal niet aanvaard en een regelrechte schande in India om een vierde kind te hebben.

Het personeel van de lokale kerk in Kerala vond donderdagmorgen een pasgeboren, huilende baby achter enkele stoelen. De politie werd meteen verwittigd en niet veel later werd het duidelijk dat het kind van Bitto (32) en zijn vrouw Prabitha (27) was.

Vrijdag zijn de twee gearresteerd en ondervraagd. Het koppel vertelde aan de politie dat ze samen besloten hadden om het kindje achter te laten, omdat het niet sociaal aanvaard is om vier kinderen te hebben.

Bitto en zijn vrouw zijn allebei gearresteerd voor het achterlaten van een kind jonger dan twaalf jaar. De straf die de twee zullen krijgen, is nog niet bekend.