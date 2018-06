Betalen, of je komt in de problemen. Oplichters hebben de nieuwe Europese privacy­regels ontdekt en ruiken geld.

Heeft uw bedrijf of organisatie zijn best gedaan om aan de nieuwe Europese GDPR-richtlijnen te voldoen? En wil u dat kenbaar maken op uw website? Voor slechts 195 euro per jaar mag u een keurmerk-label ...