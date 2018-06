Dit eiland kan het uwe zijn voor de prijs van een kleine villa

Fort Stack Rock, een eilandfort voor de kust van Wales, staat te koop. Voor de prijs van een kleine villa heb je al je eigen eiland, inclusief fort met een rijke geschiedenis. Al is er wel nog wat werk aan.

Fort Stack Rock werd in 1852 afgewerkt in opdracht van het Britse leger. Het was een deel van een keten forten rond de Britse kust die het Verenigd Koninkrijk moesten beschermen tegen een Franse invasie onder Napoleon III.

In zijn gloriedagen leefden er zo’n 150 soldaten in het fort, dat zo goed als het hele eiland beslaat. Zestien kanonnen van 18 ton maakten het fort tot een grote dreiging voor ongenode gasten. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het fort nog bemand.

De jaren gingen voorbij en het fort is een groot deel van zijn militaire waarde verloren. Daarom werd het verkocht. De huidige eigenaars hebben het echter weer te koop aangeboden voor 400.000 Britse ponden, een goede 450.000 euro.

Het fort is op dit moment wel onbewoonbaar, zo liet makelaar Purplebricks weten aan de Britse krant The Sun, maar biedt “ongelofelijk veel mogelijkheden voor projectontwikkelaars”. “Eerdere eigenaars hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om het fort in een commerciële woonomgeving te veranderen met verbindingen naar het vasteland”, zo klinkt het nog. Die verbindingen zijn niet meer dan logisch, want het vasteland ligt op amper een boogscheut van het fort af.

